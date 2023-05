Museum Mödlareuth: "Deutsche Teilung wie unter einem Brennglas"

Das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth erinnert seit Jahrzehnten an "Little Berlin", wie der Ort von den Amerikanern genannt wurde. Nach jahrzehntelangen Diskussionen und mehreren Konzeptentwürfen wurde am Donnerstag der Grundstein im Beisein von viel Politprominenz aus Berlin, München und Erfurt gelegt. Das einst geteilte Dorf Mödlareuth gehört nach Worten von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) fest zur deutschen Erinnerungskultur. "Die deutsche Teilung wurde in Mödlareuth wie unter einem Brennglas erlebt. Denn hier spielten sich dieselben dramatischen Szenen ab wie an der gesamten Grenze", sagte Roth in Mödlareuth. "Durch die Erweiterung wird das Museum in Zukunft noch wirkmächtiger die Geschichte der Menschen, des Ortes und der Freiheit erzählen können", sagte Roth laut Mitteilung weiter.

"Erinnerung an dieses Unrecht hat große Bedeutung"

Mödlareuth liegt direkt an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen - und als nach dem Zweiten Weltkrieg der Eiserne Vorhang errichtet wurde, zog sich die Grenze zwischen BRD und DDR direkt durch den Ort, der schnell als "Little Berlin" internationale Bekanntheit erlangte. Heute erinnert das Deutsch-Deutsche Museum daran, ein Teil der Mauer sowie Sperranlagen sind zu besichtigen. "Die Erinnerung an dieses Unrecht ist für unsere Gesellschaft weiterhin von sehr großer Bedeutung, denn so können wir den Wert von Freiheit und Demokratie umso deutlicher erkennen", betonte Roth.

Grenzmauer verlief mitten durchs Dorf

Die Grenzmauer verlief mitten durchs Dorf und trennte Familien, Freunde, Nachbarn. Für Bayerns Europaministerin Melanie Huml (CSU) ist Mödlareuth ein "authentischer Ort der Teilung und gleichzeitig ein Ort der Wiedervereinigung“. Sie dankte den Mödlareutherinnen und Mödlareuthern für den Aufbau des Museums 1990.

Damaliger Bürgermeister sicherte Grenzmauer

Die Initiative hatten damals der Töpener Bürgermeister Arnold Friedrich und der inzwischen verstorbene Fotograf Arnd Schaffner ergriffen. Sie stoppten den Abrissbagger im Juni 1990 und sicherten so 100 Meter der Grenzmauer – sie ist bis heute das Kernstück des Museums, das jährlich rund 80.000 Menschen aus der ganzen Welt in das kleine Dorf zieht. Vom neuen Museum, das 2025 am Dorfrand eröffnet werden soll, haben die Besucherinnen und Besucher aus großen Fenstern einen direkten Blick auf die Mauer.

Deutsch-Deutsches Museum ist Ort des Gedenkens

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) war zur Grundsteinlegung nach Mödlareuth gekommen. "Das Deutsch-Deutsche Museum ist ein Ort des Gedenkens und des Lernens zur Geschichte unseres Landes im 20. Jahrhundert", sagte er vorab. "Durch die umfangreiche Neugestaltung des Museums wird auch in Zukunft eine fundierte und pädagogisch wertvolle Erinnerungskultur ermöglicht."

Mödlareuth: Museum soll für 22 Millionen erweitert werden

Mödlareuth sei nicht nur ein Symbol der Teilung, "es wird auch zu einem Symbol der Einheit und Freiheit", sagte die bayerische Staatsministerin Melanie Huml (CSU). Neben Berlin eigne sich wohl kaum ein anderer Ort an der ehemaligen Grenze besser als Mödlareuth für die Errichtung einer Mahn- und Gedenkstätte. Das Deutsch-Deutsche Museum mache die Geschichte lebendig. "Es ist ein Museum der deutschen Einheit, der Freiheit und der Mahnung an uns alle."

Für die Erweiterung des Museums zahlen der Bund und der Freistaat Bayern jeweils 5,6 Millionen Euro. Weitere 800.000 Euro kommen aus Thüringen. Diese vergleichsweise geringe Beteiligung rechtfertigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) heute bei der Grundsteinlegung auf BR-Anfrage damit, dass Thüringen noch drei weitere Grenzmuseen mitfinazieren müsse. Vier Millionen Euro stellt die Oberfranken-Stiftung bereit. Den Rest der Gesamtkosten in Höhe von 22 Millionen Euro trägt ein Zweckverband mit den Landkreisen Hof, Saale-Orla-Kreis und Vogtlandkreis sowie den Gemeinden Töpen und Gefell.