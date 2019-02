Museum der Bayerischen Geschichte: Eröffnungstermin steht

Hochmodern und museumspädagogisch auf dem neuesten Stand wird es sein, das neue Museum der bayerischen Geschichte, verspricht der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler. "Es ist die Schatzkammer unserer Geschichte", sagte der CSU-Politiker heute bei der Vorstellung der Eröffnungspläne in München. Das Museum schließe eine Lücke, denn bislang gebe es die jüngere Geschichte Bayerns ab 1800 nirgendwo in einem Museum zu sehen, so der Minister.

Am 4. Juni wird Ministerpräsident Markus Söder, CSU, zum Festakt erwartet, am Tag danach öffnet das Haus für die Öffentlichkeit. Kritik an der massiven Museumsarchitektur in direkter Nähe zur Regensburger Altstadt relativierte Sibler mit Verweis auf den Inhalt:

"Ich glaube, wenn man die internationale Reputation sieht, die das Haus jetzt schon hat, dann werden sich viele noch mit dem Gebäude anfreunden." Bernd Sibler

Rundum-Panorama zur Begrüßung

Im 17 Meter hohen Foyer empfängt das Publikum ein virtuelles 360-Grad-Panorama der Stadt Regensburg. In der Projektion führt BR-Moderator Christoph Süß in über 40 Rollen von den Römern bis zum Beginn des Königreichs Bayern in Jahr 1806, immer erzählt am Beispiel Regensburg. Erst dann übernimmt die eigentliche Ausstellung im ersten Stock: Die jüngere bayerische Geschichte vom Agrarstaat bis in die Gegenwart auf 34 Bühnen und mit besonderem Konzept.

"Wir bringen Exponate in Inszenierungen auf die Bühne und erzählen so Geschichten, die für Bayern besonders wichtig sind. Für jede Generation von 1800 bis heute sind es drei bis vier." Richard Loibl, Direktor im Haus der Bayerischen Geschichte und für die Planung verantwortlich

Über tausend Exponate - darunter viele private Dachbodenfunde

Ergänzt werden die diese Bühnen um acht Kabinette, in denen kulturelle Phänomene im Mittelpunkt stehen. Sprachen, Glaube, Natur und Feste, wie die Landshuter Hochzeit oder das Oktoberfest. Über 1.000 Exponate schildern die lebendige Geschichte Bayerns. Viele wurden von Bürgerinnen und Bürgern aus Privatsammlungen oder Dachbodenfunden gestiftet.