Museum 4.0: Vertreter diskutieren über Digitalisierung

Drei Tage lang beraten Vertreter deutscher Museen im Schloss Nymphenburg in München zum Thema "Museum 4.0". Dabei geht es um die Frage, wie digital die Museenlandschaft ist und welche Chancen der digitale Fortschritt überhaupt bietet. Im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg arbeitet man schon mit digitalen Mitteln.

Digitale Landkarte bildet Bayern ab

Ein Beispiel für den digitalen Wandel ist eine interaktive Landkarte im Museum der Bayerischen Geschichte. Die Museumsbesucher Anne-Maria Geiger aus Niederbayern und ihr Mann versuchen, ihren Heimatort darauf zu finden. Andreas Kuhn vom Haus der Bayerischen Geschichte führt vor, wie es geht. Mit einem Tablet fährt er in einigem Abstand über die digitale Landkarte und scannt sie ab. Dort, wo er das Tablet über die Karte hält, vergrößert es den jeweiligen Abschnitt wie eine Lupe. So können die Besucher direkt auf dem Tablet Informationen zu den jeweiligen geographischen Abschnitten abrufen. Eine riesige Datenbank liefert die Informationen für die Landkarte.

Besucher gestalten den digitalen Wandel mit

Die Karte ist nicht nur als reine Ausstellungsfläche gedacht. Museen müssten heute ein interaktives Angebot haben, sagt Andreas Kuhn. Museen, die "wie eine Einbahnstraße etwas präsentieren, was der Zuschauer nur konsumiert, sind nicht mehr so ganz zeitgemäß." Das Museum solle besser mit den Besuchern in Kontakt treten. Die Besucher seien es nämlich auch sonst gewohnt, über die sozialen Netzwerke mitreden- und auch mitproduzieren zu können.

Die Besucher können das Museum mithilfe der Digitalisierung sogar mitgestalten. Schüler des Donau-Gymnasiums in Kelheim haben es vorgemacht. Es gibt eine historische Aufnahme vom Donaudurchbruch in Weltenburg, im Jahr 1900 aufgenommen. Die Schüler haben für die digitale Präsentation ein aktuelles Bild mit dem gleichen Motiv beigesteuert.

Digitale Mediaguides für Gehörlose

Neben digitalen Ausstellungsstücken können digitale Medien auch ergänzend eingesetzt werden. Für gehörlose Museumsbesucher etwa gibt es Mediaguides. Das sind digitale Helfer, auf deren Bildschirm Gehörlose mit Gebärdensprache-Videos durch die Ausstellung geführt werden.