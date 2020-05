Museen in Oberbayern öffnen wieder

In München sperren die Alte Pinakothek, das Museum Brandhorst, das Lenbachhaus und das NS-Dokumentationszentrum heute wieder auf. Die Pinakothek der Moderne lässt sich noch ein bisschen Zeit. In einer Woche soll's dort wieder losgehen.

Hygiene- und Abstandsregeln

Auch am Starnberger See gibt's ab sofort wieder Kunst zu sehen. Das Buchheim Museum in Bernried ist jetzt wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Natürlich gelten für alle Museen die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Wer ins Museum geht, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und nur eine begrenzte Anzahl an Personen darf hinein - im Buchheim-Museum etwa nicht mehr als 150 Personen gleichzeitig. Dort will man außerdem Desinfektionsmittel bereitstellen. Natürlich habe man durch die fehlenden Besuchereinnahmen einen Verlust gemacht. Wie hoch der ausfällt, konnte die Sprecherin des Buchheim-Museums aber noch nicht sagen.

Das Franz-Marc-Museum in Kochel am See öffnet am Freitag. Die aktuellen Ausstellungen wurden entsprechend verlängert.

Schlösser erst Ende Mai geöffnet

Wer in eines der bayerischen Schlösser will, muss sich noch etwas gedulden. Die Bayerische Schlösserverwaltung sperrt ihre Besichtigungsorte, also zum Beispiel die Münchner Residenz oder das Schloss Herrenchiemsee, voraussichtlich erst Ende Mai wieder auf.