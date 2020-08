Muschelsterben in der Naab

An der unteren Naab im Landkreis Regensburg gibt es zurzeit ein Muschelsterben. Auslöser sind die stark schwankenden Temperatur- und Sauerstoffverhältnisse, wie das Wasserwirtschaftsamt Regensburg mitteilt. Außerdem sei die Naab derzeit besonders klar und enthalte daher wenig Futterpartikel für die Muscheln.

Betroffen ist ausschließlich die ursprünglich im Donaugebiet nicht heimische Muschel-Art "Grobgerippte Körbchenmuschel". Die abgestorbenen Muscheln treiben an der Wasseroberfläche, die weißen Muschelkörper sind in etwa so groß wie eine Zwei-Euro-Münze.

Schlechte Wasserqualität durch hohe Temperaturen

Ein ähnliches Muschelsterben gab es im vergangenen Sommer schon einmal in der Naab. Auch im benachbarten Fluss, dem Regen, beklagen die Experten eine schlechter werdende Wasserqualität. Am Regen im Landkreis Regensburg wuchern in diesem Sommer besonders viele Algen. Grund dafür ist auch hier unteren anderem die klimatisch bedingte, steigende Wassertemperatur