Murnauer Unfallklinik: Corona-Patienten haben derzeit Vorrang

Von zwölf Operationssälen sind bereits vier geschlossen, denn das medizinische und pflegerische Personal der Murnauer Unfallklinik wird für die aufwendige Versorgung von Corona-Patienten benötigt. Die Intensivkapazitäten seien nahezu ausgeschöpft, heißt es von einer Kliniksprecherin. Seit gestern gilt auch noch ein Besucherstopp. Die Personalsituation sei angespannt, an Urlaubssperren - zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage - ist derzeit aber nicht gedacht, heißt es auf Nachfrage.

Murnauer Unfallklinik wird zur Covid-Schwerpunktklinik

Murnau zählt zu den renommiertesten Spezialkliniken in Deutschland, wenn es um besonders schwere Fälle geht. Der eigentliche Versorgungsaufrag der berufsgenossenschaftlichen Klinik sind Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufserkrankungen, doch jetzt ist sie nach Anfrage der Regierung von Oberbayern ein Covid-19-Schwerpunktkrankenhaus.

Die stationären Kapazitäten sollen nur mehr für die Behandlung von Covid-19-Patienten, echten Notfällen und solchen Patienten reserviert werden, deren planbare Behandlung aus medizinischen Gründen nicht verschoben werden kann. Auch besonders schwere Covidverläufe aus ganz Deutschland werden jetzt in Murnau behandelt. Die Unfallklinik verfügt über spezielle Geräte, die bei Lungenversagen das Blut mit Sauerstoff versorgen.

Weitere Kliniken im Oberland reagieren

Neben Murnau sind auch weitere Kliniken im Oberland gefordert. In Garmisch-Partenkirchen, Weilheim, Schongau und Penzberg sowie Wolfratshausen wurden verschiebbare Operationen abgesagt. Patientinnen und Patienten wurden bereits informiert. Auch hier herrscht ein Besucherstopp. Ausnahmen gibt es bei Vätern bzw. einer Begleitperson während der Geburt, einem Elternteil bei erkranktem Kind sowie bei einem Angehörigen als Sterbebegleitung.

Regierungspräsidentin wirbt um Verständnis

"Die Entwicklung in den oberbayerischen Krankenhäusern gibt Anlass zu Besorgnis. Das Personal in den Kliniken arbeitet bereits seit geraumer Zeit an der Grenze der physischen und psychischen Belastung. Mir ist bewusst, dass die Absage oder Verschiebung von Behandlungen für viele Patientinnen und Patienten eine Belastung darstellt. Doch die sich zuspitzende Lage in den oberbayerischen Krankenhäusern lässt uns leider keine andere Wahl", sagt Regierungspräsidentin Maria Els in einer Reaktion auf die Lage.