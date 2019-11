Murnauer Nikolaustreffen nun im Guinessbuch der Rekorde

Das Nikolaustreffen letzten Dezember in Murnau ist nun anerkannt als das "größte Treffen traditioneller Nikoläuse mit Gefolge“, das jemals stattgefunden hat. Das Institut der Rekorde prüfte Bilder und Unterlagen und ließ sich das Ereignis von unabhängigen Zeugen bestätigen. Der Weltrekord wird im neuen Guinessbuch der Rekorde gewürdigt.

"Weihnachtsmannfreie Zone"

71 Nikoläuse, 16 Krampusse, 7 Perchten und 2 Engel – insgesamt 96 festlich verkleidete Teilnehmer hatten sich im Dezember in Murnau versammelt, um neben dem Rekordversuch auch ein deutliches Zeichen gegen den neuzeitlichen Brauch des Weihnachtsmannes zu setzen. Organisator Reinhard Klein hatte dazu eine "weihnachtsmannfreie Zone" ausgerufen. Für ihn gehören nach Bayern der Nikolaus und das Christkind und kein Weihnachtsmann.

Festzug durch die Fußgängerzone

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der St. Nikolauskirche in Murnau, mit Haydns Nikolaimesse und schließlich noch mit einem Festzug durch die Fußgängerzone wurde der Tag begangen. Alles zu Ehren des eigentlichen Hl. Nikolaus - eines Bischofs, der im 4. Jahrhundert in der Türkei lebte und wegen seiner Nächstenliebe und seines selbstlosen Schenkens bekannt wurde. Er zählt zu den wichtigsten Heiligen des Christentums.

Sammeln für BR-Aktion Sternstunden

In der dritten Auflage des Treffens hat es nun also mit dem Rekord geklappt. Das nächste Treffen steht schon vor der Tür: am 30. November - dem ersten Adventssamstag - in Murnau. Diesmal auch für einen guten Zweck: Die Nikoläuse sammeln für die "Sternstunden", die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks für Kinder in Not.