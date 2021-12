Murnauer Klinik gegen Impfpflicht nur für Krankenhausmitarbeiter

Die Unfallklinik Murnau, kurz UKM, ist eine von neun großen Kliniken in Deutschland, die von den Berufsgenossenschaften getragen werden. Mit rund 2.300 Mitarbeitenden ist es eines der größten Krankenhäuser in Bayern. Prof. Steffen Wirth ist dort Chefarzt der Abteilung Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin und damit auch zuständig für Corona-Intensivpatienten. Er ist gegen eine berufsspezifische Impfpflicht für Krankenhaus-Mitarbeiter: "Ich bin dafür, dass die Impfpflicht für alle gilt. Wir verlieren sonst Mitarbeiter, die sich da abgehängt fühlen."

Pflegedirektorin: "Gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht"

Auch die Pflegedirektorin der Klinik Christina Sterk ist gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen, die ab nächstem Frühjahr gelten soll. "Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die Impfpflicht für alle kommen sollte - und nicht nur fürs Gesundheitswesen. Es gibt mehrere systemrelevante Berufe."

Personalsituation in Kliniken weiter sehr angespannt

Die Gründe dafür sind offensichtlich. Konflikte am Arbeitsplatz sind vorprogrammiert, wenn ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stigmatisiert werden. Und die Personalsorgen in der Branche werden nicht weniger: "Die Personalsituation ist nach wie vor sehr angespannt. Die Belastung für die Mitarbeiter ist sehr hoch. Auch unsere Sorge ist, dass mehr Pflegende den Beruf verlassen", befürchtet die Chefin der Mitarbeitenden in der Pflege.

84 Prozent der Klinikmitarbeitenden sind geimpft

84 Prozent aller Mitarbeitenden der Unfall-Klinik sind geimpft. Der Chefarzt wirbt bei allen um Solidarität und Konzentration auf die Versorgung der Patienten. Er erinnert daran, dass die allgemeine Corona-Müdigkeit dazu verleitet, die Folgen der Corona-Erkrankungen zu unterschätzen. Prof. Wirth erzählt von einem Fall aus seinem persönlichen Umfeld: "Ich habe einen Freund, der in der ersten Welle Corona hatte und jetzt unter Long Covid leidet. Er kann sich heute, ein Jahr nach der Infektion, noch nicht wieder an alle Namen seiner Mitarbeiter erinnern." Zwei seiner derzeitigen Intensiv-Patienten – vor der Infektion gesunde Männer mit 49 und 51 Jahren – ohne Vorerkrankung und ohne Impfung – müssen mit großem personellen Aufwand an der Herz-Lungen-Maschine (ECMO) der Klinik in Murnau beatmet werden. Trotz bester medizinischer Technik und Behandlung betrage ihre Überlebenschance nur 50 Prozent, warnt der Mediziner.