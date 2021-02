Murnau: Polizei ermahnt "Maschkera" in Fußgängerzone

Mit Corona hat man nichts zu lachen und der Fasching fällt heuer auch dem Infektionsschutz zum Opfer. Das dachten sich wohl zwei etwa 20 Jahre alte Burschen, setzten sich Holzmasken auf und spazierten beim sonntäglichen Sonnenschein gemeinsam mit einer Ziege, einem Schaf und einem hölzernen Schubkarren voller Heu durch die Murnauer Fußgängerzone.

Einer der beiden "Maschkera" spielte zünftig mit einem Akkordeon auf, um die Passanten daran zu erinnern, dass doch eigentlich Fasching sei, und ihnen ein wenig narrische Stimmung zu vermitteln.

Narretei zum Gaudium des Publikums

Mensch und Tier hielten die Mindestabstände ein, und es handelte sich bei der Zusammenkunft um nicht mehr als zwei (menschliche) Haushalte. Viele Passanten freuten sich denn auch über die Abwechslung und genossen den Spaß. Einige wenige - wie könnte es anders sein - schüttelten auch die Köpfe.

Polizei befürchtet Anstiftung zu großem Faschingszug

Doch die die Polizei lachte nicht mit. Was, wenn sich von den beiden weitere Menschen animieren ließen, sich dem Mini-Faschingszug anzuschließen? Drohte etwa ein Massenauflauf? So redeten die Beamten den beiden Narren am Ende der Fußgängerzone ins Gewissen.

Daraufhin zeigten sich die jungen Männer einsichtig und beendeten ihren Mini-Faschingszug. Das stimmte die Polizeibeamten milde, und sie ließen es mit einer Ermahnung gut sein.

Veranstaltungen aller Art seien schließlich auf Grund des Infektionsschutzes derzeit verboten, sagte der Leiter der Murnauer Polizeidiensstelle, Joachim Loy, auf eine Anfrage des BR.