Murnau: Erfahrener Kutscher bei Unfall schwerst verletzt

Dramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in Murnau nahe dem Kultur- und Tageszentrum abgespielt. Die eingespannten Pferde einer Kutsche gingen durch. Trotz aller Erfahrung brachte der Kutschenlenker das ohne Fahrgäste besetzte Gespann nicht mehr unter Kontrolle. Nach rund 200 Metern kippte der Wagen in einer Kurve um. Der 70-jährige Kutscher wurde bei dem Sturz schwerst verletzt und musste noch am Abend notoperiert werden.

Kutscher hatte 30 Jahre Erfahrung

Bis jetzt ist völlig unklar, warum die Pferde durchgegangen sind. Der Kutschenlenker ist äußerst erfahren und bietet seit Jahrzehnten Kutschenfahrten im Murnauer Moos an. Er besitzt seit über 30 Jahren Rösser und fährt regelmäßig auf großen Festumzügen oder Feierlichkeiten und hat sogar schon in Filmen mitgespielt. Die Kutsche war gerade von einer Fahrt zurückgekehrt und war deshalb mit keinen Fahrgästen besetzt.

Pferde waren nicht mehr zu stoppen

Auf einer abschüssigen Strecke verlor der Kutscher die Kontrolle über die Pferde. Er versuchte noch eine Vollbremsung - jedoch ohne Erfolg. Auch zwei Verkehrsschilder, welche von der Kutsche aus der Verankerung gerissen wurden, konnten die Tiere nicht aufhalten.

70-Jähriger aus Kutsche geschleudert

Der Mann wurde schließlich von der Kutsche geschleudert. Das Gefährt prallte dann gegen ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug und kam daraufhin zum Stehen. Die Pferde rissen sich los, konnten aber schnell eingefangen werden. Der 70-Jährige kam mit schwersten Verletzungen in die Murnauer Unfallklinik, wo er am Abend notoperiert wurde. Wie es ihm inzwischen geht, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.