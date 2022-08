> Murenabgang bei Oberstdorf: Straße bis Ende August gesperrt

Noch mal davongekommen: Bei den angekündigten Unwettern am Wochenende liefen in Schwaben zwar einige Keller voll, doch so schlimm wie befürchtet waren die Schäden nicht. Im Allgäu kam es zu einem Murenabgang, weshalb jetzt eine Straße gesperrt ist.