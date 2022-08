> Muntjak unterwegs: Asiatische Hirschart in Kastl entdeckt

Kuriose Begegnung im Landkreis Amberg-Sulzbach: In einem Vorgarten in Kastl stand einem Anwohner auf einmal ein Muntjak gegenüber - eine aus Asien stammende Hirschart. Das Tier konnte eingefangen werden. Doch was nun mit ihm passiert, ist nicht klar.