Munitionssprengungen auf Gelände der Bayernkaserne beginnen

Für den südlichen Bereich der ehemaligen Bayernkaserne hat die Stadt München eine Allgemeinverfügung erlassen.

Munitionsdepots und Reste von Flakständen aus dem Zweiten Weltkrieg

In einer Sperrzone von 300 Metern um die Munitionsdepots und die Reste von Flak-Ständen aus dem Zweiten Weltkrieg darf sich niemand aufhalten. Experten um den Kampfmittelräumdienst und das Münchner Kreisverwaltungsreferat haben sich für die kontrollierte Sprengung der zum Teil hochexplosiven alten Munition entschieden.

Hausnummerngenau abgegrenzte Sperrzone

Und zwar immer sonntags, dann, wenn sich ohnehin kaum Menschen auf dem Gebiet der Bayernkaserne aufhalten. In dieser hausnummerngenau abgegrenzten Sperrzone sind noch einzelne Firmengebäude vom angrenzenden Euroindustriepark in der Maria-Probststraße und am Helene Wessel-Bogen.

Flüchtlinge werden woanders untergebracht

Räume des Kälteschutzprogramms für Obdachlose werden laut Stadt während der Sperrzeiten von 8 bis 17 Uhr üblicherweise nicht genutzt. Bewohner von Flüchtlingsunterkünften im Sperrgebiet bringt München woanders unter.