Munitionsfund in Freimann: Bund zahlt Teil der Entsorgung

Im Fall des Freimanner Munitionsfundes vom März 2017 haben sich Vertreter des Bundes bereit erklärt, einen erheblichen Teil der Kosten zu übernehmen. In welcher Höhe, bleibt aber unbekannt. Die genaue Höhe der Kostenübernahme dürfe nicht öffentlich gemacht werden, teilte das zuständige Münchner Kreisverwaltungsreferat in einer Stellungnahme mit. Das Verhandlungsergebnis ist aber zumindest eine kleine Erleichterung für die betroffenen Grundstückseigentümer.

Beteiligung des Freistaates ist weiter ungewiss

Unklar ist nämlich immer noch, ob sich auch der Freistaat Bayern an den Kosten beteiligen wird. Gesetzlich ist er dazu nicht verpflichtet. Trotzdem hatte sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in dem Fall an den bayerischen Ministerpräsidenten gewandt - zuletzt im Juli. Bis jetzt ohne Ergebnis. Somit ist auch nach über eineinhalb Jahren noch immer nicht abschließend geklärt, wie viel die betroffenen Grundstückseigentümer im Freimanner Zwergackerweg für das Beseitigen der Munition aus dem Zweiten Weltkrieg zahlen müssen.

Kosten von 1,7 Millionen Euro

Im März 2017 wurden im Garten von zwei Wohnhäusern im Münchner Stadtteil Freimann rund zehn Tonnen Weltkriegsmunition entdeckt. Die Häuser stehen auf dem ehemaligen Gelände des "Artillerieschießplatzes Neufreimann". Das Beseitigen der Munition kostete rund 1,7 Millionen Euro.

In Bayern liegt die Verantwortung für die Beseitigung von Kampfmitteln grundsätzlich beim Grundstückseigentümer. Aufgrund der außergewöhnlichen Menge an Munition und den hohen Kosten sprang die Stadt München damals ein und ging in Vorleistung.