Munitionsfund auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne

Wegen der großen Menge der Munition sollen bis Mitte April immer sonntags und mittwochs kontrollierte Sprengungen stattfinden. Jeweils zwischen 8 und 17 Uhr wird gesprengt.

Sperrzone wird eingerichtet

Während der Räumung der Kampfmittel wird eine Sperrzone mit einem Radius von etwa 300 Metern um die Fundstelle eingerichtet. Betroffen sind der Kernbereich der ehemaligen Bayernkaserne und Teile des Helene-Wessel-Bogens und der Maria-Probst-Straße.

Nur wenige Evakuierungen nötig

Weil es sich hauptsächlich um ein Gewerbegebiet handelt, müssen nur wenige Personen evakuiert werden. Denn die Menschen, die das Kälteschutzprogramm der Stadt in der Bayernkaserne nutzen, sind tagsüber sowieso nicht dort, weil dies untersagt ist. Einige Flüchtlinge, die in angrenzenden Häusern wohnen, werden bis Mitte April in anderen Städten untergebracht. Die umliegenden Bürohäuser sind am Sonntag nicht besetzt. Für die kontrollierten Sprengungen am Mittwoch wurden ebenfalls Lösungen gefunden.

Neues Stadtquartier wird gebaut

Gefunden wurde die Explosivmunition bei bauvorbereitenden Kampfmittelsondierungen. Auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne in Freimann und dem östlich angrenzenden Gewerbegebiet an der Heidemannstraße soll ein neues Stadtquartier mit rund 5.500 Wohnungen für bis zu 15.000 Menschen entstehen.