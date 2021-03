Mundart-Rapper spenden 40.000 Euro für Klinikum Passau

Riesenspende für das Klinikum Passau: Das Krankenhaus bekommt am Montag 40.000 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös einer ungewöhnlichen Aktion der Band "dicht & ergreifend". Die Mundart-Rapper aus Niederbayern werden bei der Übergabe auch ein kleines Konzert geben.

dicht & ergreifend wollen Zeichen setzen

Die "Dichtis" hatten im Dezember die Idee, Tickets für Konzerte zu verkaufen. Diese Konzerte werden erst dann stattfinden, wenn sämtliche corona-bedingten Kontaktbeschränkungen entfallen. Die Ankündigung spülte innerhalb kürzester Zeit 120.000 Euro in die Kassen. Ein Drittel davon hatte die Band den Pflegern und Pflegerinnen am Klinikum Passau versprochen.

Die Musiker wollen damit auch ein Zeichen setzen, dass man als Kulturschaffender selbst in diesen Zeiten in der Lage ist, das soziale Miteinander am Leben zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Konzert für die Passauer Pflegerinnen und Pfleger

Vor der Geldübergabe werden "dicht & ergreifend" vor dem Klinikum ein etwa halbstündiges Konzert für die Mitarbeiter des Krankenhauses geben. Beginn ist um 13.30 Uhr. Wie viele kommen werden, sei schwer absehbar, so eine Sprecherin des Krankenhauses. Es werde jedenfalls alles dafür getan, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können.

Im Anschluss an das Konzert werden die Musiker Fabian Frischmann - alias "Lef Dutti" - und Michael Huber - alias "George Urkwell" - den 40.000-Euro-Scheck an Klinik-Werkleiter Stefan Nowak und Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) übergeben.