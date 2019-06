Multiresistente Keime bei Hähnchen: SPD fordert mehr Kontrollen

Alle zwei Jahre wird Hähnchenfleisch in Bayern sowie anderen Bundesländern gemäß eines durch den Bund gewählten Stichprobenschlüssels auf antibiotikaresistente Erreger untersucht. Dies geht aus einer Antwort des Verbraucherschutzministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Zusätzliche eigene Untersuchungen zu den Stichprobenplänen des Bundes finden demnach nicht statt. Der Staatsregierung zufolge wurden 2018 bei 41 verstorbenen Menschen in Bayern multiresistente Keime nachgewiesen, 2017 waren es 36. Ob der Tod mit den Keimen in Zusammenhang steht, ist unklar.

Für den verbraucherschutzpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Florian von Brunn, ist eine Kontrolle alle zwei Jahre zu wenig:

"Die Staatsregierung muss umgehend dafür sorgen, dass die Lebensmittelüberwachung regelmäßig Geflügel- und andere Fleischprodukte auf antibiotikaresistente Keime kontrolliert." Florian von Brunn

Wenn nötig, braucht es auch mehr Kontrollpersonal, findet von Brunn. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt zum Schutz vor Keimübertragungen für die Zubereitung von Geflügel das Tragen von Einmalhandschuhen. Für Florian von Brunn ist das ein Beleg, dass auch der Verzehr dergleichen "eine offensichtliche Gefahr für die Bevölkerung" darstellt.

Das bayerische Umweltministerium entgegnet in seiner Antwort, dass sie mit dem Bayerischen Aktionsbündnis Antibiotikaresistenzen (BAKT) und dem 16. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (16. AMG-Novelle) bereits etwas gegen die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen tut. So müssten etwa Masthuhnbetriebe mit einem im Bundesvergleich erhöhten Antibiotikaeinsatz "einen zusammen mit einem Tierarzt erstellten Maßnahmenplan zur Reduzierung vorlegen", der auch geprüft werden soll. Des weiteren verweist das Umweltministerium darauf, dass Erreger auf dem Fleisch beim Kochen, Braten und Grillen bei mindestens 70 Grad zerstört würden.

"Eine ausreichende Durcherhitzung gewährleistet nach dem heutigen Stand der Wissenschaft eine Abtötung der genannten Erreger." Antwort des Umweltministeriums

Antibiotikaresistente Keime in jeder zweiten Stichprobe

Vor zwei Monaten hatte die Umweltorganisation Germanwatch bei Hähnchenfleisch aus Discountern in rund jeder zweiten Stichprobe antibiotikaresistente Keime gefunden. Geprüft wurde Hähnchenfleisch von Lidl, Netto, Real, Aldi und Penny. Bei der Zubereitung des Fleischs könnten resistente Keime durch Lücken bei der Küchenhygiene in den menschlichen Körper gelangen, schreibt Germanwatch. Bei späteren Infektionen würden verschriebene Antibiotika nicht mehr zuverlässig anschlagen.

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung entdeckte im vergangenen November in einer Studie, dass in einigen Mastgeflügelketten weiterhin hohe Resistenzraten bestehen. Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung sei in den vergangenen Jahren in Deutschland generell aber rückläufig.