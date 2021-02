Multifunktionsarena in Würzburg: Mit Pandemie-Konzept

Gerüstet für kommende Pandemien

Womit man sich jetzt aber profilieren möchte: eine pandemie-taugliche Bauweise mit zukunftsweisenden Hygiene-Konzepten. Durch die fortgeschrittenen Planungen des Gesamtprojekts, sei man anderen Projekten in der Hinsicht um etwa zwei Jahre voraus. "Wir können uns so als zentraler, pandemietauglicher Arena-Standort in Deutschland etablieren und daraus einen Marktvorteil generieren."

Skepsis in den eigenen Reihen

Michael Reizel jedoch, neben s.Oliver-Gründer Bernd Freier einer der beiden Kuratoren der "Zukunftsstiftung Würzburg" äußerte sich zuletzt in einem Mainpost-Interview zurückhaltend bis kritisch: "Jetzt eine solche Halle zu bauen, ohne zu wissen, wie in Zukunft Hygienekonzepte für Veranstaltungen aussehen werden, ist seriös nicht möglich. Die Gesellschaft wird sich durch Corona nachhaltig verändern. Das Thema ist für mich derzeit sehr weit weg." Man habe die Hoffnung gehabt, dass sich noch mehr Unternehmer in Würzburg beteiligen, dass die Stadt ihr Engagement intensiviere - "dem ist leider nicht so."

Wegen Pandemie jetzt schlankeres Konzept

2019 sei zwar das Jahr mit den bisher höchsten Branchenumsätzen gewesen. Doch jetzt gehe man davon aus, dass die Veranstaltungsbranche im laufenden Jahr noch mit den Folgen der Pandemie und des Lockdowns zu kämpfen habe, und erst 2022 wieder auf sicherem Boden stehe, also Normalbetrieb fahren könnte. Allerdings müsse man jetzt aufgrund der geringeren finanziellen Mittel und der steigenden allgemeinen und pandemiebedingten Anforderungen einige Abstriche machen: Die Gesamtkapazität soll bei Bestuhlung auf 5.500, ohne Bestuhlung auf 7.000 reduziert werden. Das ursprünglich angedachte "Conference-Center" für Firmenveranstaltungen müsse gänzlich gestrichen werden.

"Positives Signal" in diesen Zeiten

Dass die Projektgesellschaft die Planungen für den Bau der Arena trotz der aktuellen Pandemie-Lage weiter vorantreiben, solle ein "positives Signal für Aufbruch in schwierigen Zeiten" setzen. Nachhaltig sollen die erwirtschafteten Gewinne der Zukunftsstiftung Würzburg gemeinnützigen Projekten in der Region zugute kommen.

Jahrelange Diskussionen in Würzburg

Diskussionen über eine neue Multifunktionsarena gibt es in Würzburg seit Jahrzehnten. Bewegung kam in das Dauerthema, als Bernd Freier, Eigentümer des Modeunternehmens s.Oliver in Rottendorf, 2017 die gemeinnützige "Zukunftsstiftung Würzburg" gründete. Die Stiftung, der neben Freier beispielsweise auch der Würzburger Geschäftsmann Michael Reizel von der Versicherungsvermittlung BVUK angehört, finanziert den Großteil der Arena. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 35 Millionen Euro - sie könnten durch die Verzögerung aber weiter steigen. Die Stadt Würzburg fördert die Halle mit zwölf Millionen Euro, indem sie Bankdarlehen und Zinsen übernimmt. Außerdem sorgt die Stadt für die nötige Verkehrsanbindung und investiert dafür weitere 2,5 Millionen Euro. Entstehen soll die Arena in der Nähe des Hauptbahnhofs, östlich der Grombühlbrücke hinter dem Ghotel-Hotelturm.