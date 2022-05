Muldenkipper reißt Stromleitung ab – Fahrer bleibt unverletzt

Ein Lastwagenfahrer hat am Dienstag in Münchberg beim Abkippen von Erdreich eine Stromleitung abgerissen. Der Lkw-Fahrer sei geistesgegenwärtig in der Fahrerkabine sitzengeblieben, teilte die Polizei weiter mit. Er habe die Kabine erst verlassen, als der Stromversorger die Überlandleitung abgeschaltet habe. Der Mann blieb somit unverletzt.

Nach Stromschlag springt Reifen von der Felge

Es hätte auch schlimmer ausgehen können. Durch den Stromschlag wurde ein Reifen des Muldenkippers von der Felge komplett abgezogen, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Reifen wurde nur halb von der Felge gezogen. "Da war ordentlich Strom drauf", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Polizei kann die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffern.