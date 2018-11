Mukoviszidose-Patienten in Bayern fürchten um ihre Versorgung

Die Therapie der Mukoviszidose wird immer ausgefeilter und mit dem neu eingeführten Neugeborenen-Screening können künftig Erkrankte sofort entdeckt und behandelt werden. Deshalb überleben immer mehr Patienten trotz ihrer Erkrankung, immerhin die Hälfte der bayerischen Erkrankten ist schon über 18 Jahre alt. Laut aktueller Studie des Deutschen Mukoviszidose Registers erreichen Patienten inzwischen ein durchschnittliches Lebensalter von 50 Jahren.

Vielerorts herrscht der Versorgungs-Engpass

Dass Menschen, die an dieser Erbkrankheit leiden, immer älter werden, ist aber auch eine Herausforderung: Die therapeutischen Versorgungsstrukturen sind vielerorts nicht darauf ausgerichtet, dass Mukoviszidose keine Kinderkrankheit mehr ist. In Augsburg etwa müssen erwachsene Betroffene weiterhin in die Kinderklinik, ebenso unzureichend ist die Versorgung in Erlangen.

Besorgnis herrscht bei rund 300 erwachsenen Patienten in München: Momentan sind zwei Klinik-Ambulanzen mit insgesamt zweieinhalb spezialisierten Arztstellen für sie da. Doch die Schwabinger Kinderklinik wird ihre Ambulanz im kommenden Jahr schließen und die Bettenstation der Mukoviszidose-Ambulanz in der Innenstadtklinik der LMU wurde unlängst geschlossen. Schwerkranke Patienten können sich akut nur noch über die Notaufnahme im Klinikum Großhadern vorstellen.

Eine komplexe Erkrankung trifft auf therapeutischen Mangel

Es fehlen Planstellen für Ärzte, Therapeuten und medizinisches Pflegepersonal. Und Betten in einer auf ihr Krankheitsbild spezialisierten Station. Die komplizierte Stoffwechselkrankheit ist medizinisch anspruchsvoll und betrifft neben der Lunge auch Bauchspeicheldrüse und weitere Organe, häufig leiden Betroffene an Diabetes. Die Patienten müssen dauerhaft Antibiotika einnehmen, was wiederum die Gefahr einer Erkrankung mit multiresistenten Keimen erhöht. Im Falle eines akuten Infekts müssen sie deshalb in einem der raren Isolierzimmer untergebracht werden.

Ein Minusgeschäft für die Kliniken

Die intensive und teure Behandlung erwachsener Mukoviszidosekranker ist für die Kliniken somit schwer zu leisten: In Zeiten des Sparzwangs und des allgemeinen Personalmangels ist sie ein Minusgeschäft. Das bayerische Gesundheitsministerium ist sich der Situation bewusst, sieht aber keine Möglichkeit in die Vergütungsregeln der Krankenkassen einzugreifen.

Situation in München soll sich verbessern

Die Situation soll sich ab 2019 trotzdem wieder etwas entspannen: Die Verwaltung des Klinikums der LMU in München hat nun weitere Stellen zugesagt. Für die nächsten beiden Jahre müssen sich Betroffene und Angehörige aber auf eine unbefriedigende Übergangszeit einrichten, so lange dauern die Baumaßnahmen an der Uniklinik.

Prof. Dr. Jürgen Behr, Leiter der Pneumologie am Klinikum Großhadern, wünscht sich künftig mehr Unterstützung seitens der Kassen wie der Politik: Er möchte ein altersübergreifendes Pilotprojekt zur umfassenden Versorgung von Mukoviszidosepatienten in München starten.