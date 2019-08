vor 24 Minuten

Muhr am See: Hoher Sachschaden bei Dachstuhlbrand

Bei einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Muhr am See (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) sind in der vergangenen Nacht nach ersten Schätzungen der Polizei rund 200.000 Euro Schaden entstanden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.