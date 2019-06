"Muffige" Pumpversuche in Münchner Geothermieanlage

Nach der vierten von sechs Bohrungen sollen Pumpversuche zeigen, ob Temperatur und Ergiebigkeit des Thermalwassers den Erwartungen entsprechen. Dabei tritt Dampf aus, und es kann zu Geruchsbelästigungen kommen: Wenn das Thermalwasser mit seiner speziellen chemischen Zusammensetzung auf Sauerstoff trifft, entsteht ein "muffiger" Geruch.

Es riecht – das sei aber völlig ungefährlich, so die Stadtwerke

Laut Stadtwerke München ist das aber völlig ungefährlich – und im Übrigen auch nicht von Dauer. Das Ergebnis der Pumpversuche, so hofft man, soll genauso vielversprechend sein wie das nach den bisherigen Bohrungen. Das Wasser aus 3.000 Metern Tiefe war sogar noch heißer als erwartet, und "die Ergiebigkeit lag im Plan".

Inbetriebnahme ist schon für kommendes Jahr geplant

Bis Jahresende sollen die Arbeiten an allen sechs Bohrlöchern abgeschlossen sein. Parallel wird schon die Heizzentrale für die ganze Technik gebaut. Wenn alles weiter planmäßig läuft, geht die größte Geothermieanlage Deutschlands in Sendling 2020 in Betrieb. Mehr als 80.000 Münchner soll sie mit Ökowärme versorgen.