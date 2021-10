Wenn der Muezzin ruft: Wie ist die Situation in Bayern?

Muezzinrufe dürfen unter bestimmten Bedingungen seit vergangenem Freitag in Köln ertönen. Möglich macht das ein Modellprojekt, das auf zwei Jahre befristet ist. Beim Moscheebau in Köln war eigentlich die Baugenehmigung mit der Vereinbarung verbunden worden, dass kein Muezzin ruft.

Wäre der Muezzin-Ruf auch in Bayern denkbar? Rechtlich ja, zuständig sind die Gemeinden. Geregelt wird dies über das Immissionsschutzgesetz. Doch natürlich hat die Diskussion eine politische Komponente.

AfD beantragte Debatte im Landtag

Am Dienstag hatte sich die CSU-Landtagsfraktion in einer aktuellen Stunde gegen ein mit Köln vergleichbares Modellprojekt in Bayern ausgesprochen. Beantragt hatte die Debatte die AfD-Fraktion und ein "klares Nein" des Landtags zum Muezzinruf in Bayern gefordert.

Muslime wie die Kultur- und Religionswissenschaftlerin Hannan Salamat vom Münchner Forum für Islam, bedauern, dass die Diskussion durch solche Vorstöße eine ganz andere Richtung bekäme und dadurch die Angst vor angeblicher Islamisierung im Vordergrund stehe. "Es wäre viel schöner und viel wünschenswerter, würde man entlang von kultureller Vielfalt und hybriden Kulturen diskutieren, das würde zeigen, was für eine Stärke und Pluralität in unserem Land sein könnte", sagt Salamat.

Keine Beschwerden bei Moschee-Gemeinde in München-Sendling

Das Innenministerium hatte zuvor auf "bau- und immissionsrechtliche Fragen" verwiesen. Man müsse weiter, wie es bisher geltendes Recht ist, vor Ort abwägen, ob beim Muezzinruf eine Lärmbelästigung vorliege. In München, wo im ersten Lockdown der muslimische Gebetsruf in fünf Moscheen erklang, heißt es auf BR Anfrage, man wolle die Ergebnisse des Kölner Projekts abwarten.

Kritik habe es damals, im März 2020, nicht gegeben, betont Aykan Inan, Sprecher der Ditib Südbayern, der die Aktion in der Moschee München-Sendling begleitete. "Wir bekamen keine Beschwerden, keine Kritik. Nach dem Gebetsruf machen wir ein Bittgebet auf Deutsch. Wir informieren auch die Nachbarn, dass es nur eine vorübergehende Maßnahme ist, bis die Gottesdienste beginnen", sagt Aykan Inan von der Ditib Südbayern.

Muslime sehen Diskussion über Muezzinruf kritisch

Aus dem einmaligen Corona-Versuch eine dauerhafte Einrichtung machen? Im mittelfränkischen Pegnitz ist das so geschehen. Reaktionen darauf gab es erst, als kürzlich die Regionalzeitung berichtete. Andere Städte wie Fürstenfeldbruck, Kulmbach, Karlstadt, Weißenburg und Erding, wo im ersten Lockdown der Muezzinruf erklang, reagieren auf BR-Anfrage zurückhaltend. Das sei eine einmalige Aktion gewesen, seither habe es keine weiteren Anträge bei der Stadtverwaltung gegeben, heißt es aus Fürstenfeldbruck.

Kontrovers sehen das Thema aber auch Muslime selbst: Die Berliner Moschee-Gründerin Seyran Ates fürchtet etwa durch den Muezzinruf eine Stärkung patriarchaler Stimmen und die seien, so Ates auf Twitter, "schon ohrenbetäubend laut". Nach Ansicht von Ates stärkt das also die konservativen Vertreter innerhalb des Islam.

Bisher noch kein Antrag einer Moschee-Gemeinde in Köln

Andere, wie der Penzberger Imam Benjamin Idriz sorgen sich eher, dass muslimische Themen darunter leiden, dass das polarisierende Thema Muezzinruf im Vordergrund stehe. Er will den Gebetsruf nicht zu hoch hängen: "Wir haben andere Themen, die wir als muslimische Gemeinde in den Fokus stellen sollten, den Religionsunterricht oder die Erlaubnis für Moscheebauten zum Beispiel", meint Imam Benjamin Idriz. Und diese Themen könnten überlagert werden durch antimuslimische Vorbehalte und eine Anti-Muezzin-Stimmung.

Umfragen zufolge lehnen drei Viertel der Bevölkerung in Deutschland den regelmäßigen Muezzinruf ab. In Köln selbst hatte bis Donnerstag noch keine Moschee-Gemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt.