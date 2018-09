Müssen die Ampelfrauen aus dem Verkehr gezogen werden?

In den Streit um Ampelfiguren in Sonthofen kommt Bewegung. Die Stadt, die die "Ampelfrauen" nach DDR-Vorbild behalten will, bekommt Unterstützung durch das Landratsamt. Nach dem Willen der Regierung von Schwaben sollen die Frauenfiguren an zwei Fußgängerüberwegen in der Innenstadt eigentlich weg. Laut Bezirksregierung wäre das Landratsamt für die Durchsetzung zuständig. Eine Gefährdung der Verkehrssicherheit sei jedoch nicht erkennbar, Landrat Anton Klotz sehe daher keinen dringenden Handlungsbedarf für eine Änderung des Status Quo, heißt es aus dem Oberallgäuer Landratsamt auf BR-Anfrage.

Besser sichtbar als "Ampelmännchen"?

Die Figuren waren im Jahr 2013 anlässlich des Weltfrauentags an zwei Fußgängerüberwegen an einer Kreuzung in der Innenstadt angebracht worden. Die Bezirksregierung moniert, dass sie nicht den Regeln der Straßenverkehrsordnung entsprächen. Seitens der Gemeinde Sonthofen heißt es dagegen, dass es an der Kreuzung mit den Ampelfrauen noch keinen einzigen Unfall gegeben hat – sie seien sogar größer und damit besser sichtbar als die normalen Ampelmännchen. Zudem seien alternative Ampelfiguren nach DDR-Vorbild laut dem Einigungsvertrag möglich, ein Bundesland könne sich darüber nicht hinwegsetzen.