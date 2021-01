vor 26 Minuten

Münzsucher finden wohl Weltkriegsbombe bei Kraftshof

Erneut haben Münzsammler mit ihrem Metalldetektor in Nürnberg-Kraftshof eine mutmaßliche Weltkriegsbombe gefunden. Spezialisten untersuchen am Abend, um was für eine Bombe es sich handelt und wie weiter vorgegangen werden muss.