Münz-Wette in Kempten bringt weniger Geld als erhofft

Den eigenen Pfarrer in Euromünzen aufwiegen - dieses Ziel hatten die Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde von St. Magnus in Lenzfried klar verfehlt. Statt der benötigten 95,1 Kilo wurden nur 55,1 Kilo Münzgeld gesammelt. Auch das hört sich immer noch nach einer großen Summe an und die soll dafür verwendet werden den Pfarrsaal zu renovieren.

Renovierung des Pfarrsaals fällt kleiner aus

Doch ganz so groß wird die Renovierung jetzt nicht ausfallen. Ein Kirchenpfleger hatte die über 55 Kilo schwere Milchkanne mit den gesammelten Münzen auf die Bank geschleppt, um die Münzen zählen zu lassen. Heraus kamen insgesamt 855 Euro und 67 Cent. Trotz des eher mageren Wettgewinns zeigte sich Pfarrer Aleksander Gajewski nicht enttäuscht. Die Komplettrenovierung des Pfarrsaals sei mit dieser Summe nicht zu stemmen, aber die Wände könnten jetzt neu gestrichen und der Boden ausgebessert werden.

55 statt 95 Kilogramm Münzen

Der Kirchenvertreter hatte die Gemeindemitglieder im Juli dazu aufgerufen, sein Gewicht in Münzen aufzuwiegen, um Geld für die Renovierung zu sammeln. In der Kirche St. Magnus wurde daher bis zum 5. Oktober eine Milchkanne aufgestellt. Das Ziel war es, das Gewicht des Pfarrers, also 95,1 Kilogramm, zu sammeln.