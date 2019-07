vor 39 Minuten

Münster: Nach tödlichem Unfall soll Badestelle sicherer werden

Vor eineinhalb Wochen ist ein Mann an einem Altwasser im Lechgebiet bei Münster gestorben als er versucht hat, seine Frau und seinen Hund zu retten. Er geriet offenbar in einen Wasserstrudel. Und diesen Strudel will die Gemeinde jetzt abschwächen.