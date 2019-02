Unterwegs auf dem weltweit größten privaten Hospitalschiff

Die internationale christliche Hilfsorganisation "Mercy Ships" wurde 1978 gegründet. Seitdem betreibt sie Hospitalschiffe, um den Armen in Entwicklungsländern kostenlose Behandlungen anzubieten.

Die Arbeit von "Mercy Ships" finanziert sich durch Spenden. Derzeit betreibt sie mit der "Africa Mercy" das größte private Hospitalschiff der Welt. Es ist jeweils für zehn Monate in einem afrikanischen Küstenstaat südlich der Sahara im Einsatz.

Kostspielige Operationen

Aufgrund mangelnder, teurer oder fehlender medizinischer Versorgung leiden viele Menschen unter Krankheiten, die in entwickelten Ländern in diesem Schweregrad unbekannt geworden sind. So operiert "Mercy Ships" zum Beispiel Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, entfernt Tumore, begradigt krumm gewachsene Beine oder beseitigt den Grauen Star.