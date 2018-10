Münchner Wahlhelfer beklagen Probleme mit Wahlkoffern

Die mit Laptop und Drucker ausgestatteten Wahlkoffer sollen eigentlich das Auszählen der Stimmen erleichtern. Die Endergebnisse werden in den Laptop eingegeben und dann ans Wahlamt übertragen - so die Theorie.

Pannen bei Datenübertragung

Doch drei Wahlhelfer aus verschiedenen Münchner Wahllokalen erzählten dem BR, dass das Übertragen der Daten überhaupt nicht funktioniert habe. Teilweise hätten Vorgänge, die normalerweise nur einige Minuten dauern, eine Stunde gebraucht. Als Wahlhelfer in einem Wahllokal den Abschlussbericht ausdrucken wollten, sei die Verbindung zum Wahlamt abgeschaltet worden. Außerdem sei telefonisch im Wahlamt den ganzen Abend niemand zu erreichen gewesen, berichten die drei Wahlhelfer weiter.

KVR spricht von Einzelfällen

In einer Stellungnahme, die dem BR vorliegt, widerspricht das Münchner Kreisverwaltungsreferat. So sei das Wahlamt sehr wohl den ganzen Abend erreichbar gewesen. Nur zeitweise seien alle Mitarbeiter in Gesprächen gewesen. Allerdings habe es tatsächlich vereinzelt Übertragungsprobleme mit dem Wahlkoffer gegeben. Diese hätten aber keinerlei Einfluss auf das Ergebnis gehabt: Zum einen seien die Wahlhelfer durch Schulungen auf einen möglichen totalen Technikausfall vorbereitet gewesen. Zum anderen seien die Ergebnisse - wo notwendig - auch zusätzlich handschriftlich dokumentiert worden.