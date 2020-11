Münchner Virologin: Aufschub schärferer Corona-Regeln vertretbar

Die Neuinfektionszahlen stagnieren. Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel haben sich am Montag in einer fünfstündigen Videokonferenz noch nicht auf neue Regeln im Kampf gegen das Coronavirus verständigt. Eine Entscheidung wurde auf kommende Woche vertagt.

Virologin: Alle müssen sich an Corona-Regeln halten

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer zeigt Verständnis für den Aufschub. Man könne noch ein "paar Tage" abwarten, bis über weitere Beschränkungen des Lebens entschieden werde, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk im "Thema des Tages" auf B5 aktuell. Allerdings müssten sich alle an die geltenden Maßnahmen halten. Von selber gingen die Zahlen nicht zurück, sagte die Virologin. Wenn sich alle an die Einschränkungen hielten, gebe es aber eine "gute Chance" dass die Zahl der Neuinfektionen runtergehe, erklärte die Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und am Helmholtz Zentrum München.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist bislang skeptisch, ob der Teil-Lockdown bald endet. In der BR-Rundschau ließ er nach dem Gipfel mit der Kanzlerin durchblicken, dass er wenig Hoffnung hat, dass Ende November alles wieder gut wird. Dass die aktuellen Infektionszahlen stagnierten, das reiche nicht aus.