Münchner Virologen rechnen mit längerem Kampf gegen Corona

Der Kampf gegen das Coronavirus wird nach Einschätzung von Experten so bald noch nicht zu Ende sein. Bis es Medikamente oder eine Impfung gebe, werde es noch einige Zeit dauern, machten die Münchner Virologen Ulrike Protzer und Oliver T. Keppler in einem BR extra im BR Fernsehen deutlich.

Protzer ist Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und arbeitet am Helmholtz Zentrum der Landeshauptstadt. Keppler ist Vorstand des Lehrstuhls Virologie am Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität.

Protzer und Keppler sehen mögliche App positiv

Beide Virologen befürworteten die Einführung einer App, die Begegnungen von Menschen über Bluetooth aufnimmt und die Möglichkeit bietet, sollte jemand positiv auf das Coronavirus getestet werden, rasch mögliche Infektionsherde einzugrenzen. Das gehe schneller, als Kontaktpersonen anzurufen, wie es derzeit praktiziert werde, so Protzer.

Wie gut eine App funktioniere, sehe man etwa in Südkorea und Singapur, erklärte Virologe Keppler. Er warnte in diesem Zusammenhang auch vor entsprechenden Schnelltests, die noch nicht in der Lage wären, definitiv zu belegen, dass jemand immun sei.