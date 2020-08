Münchner U-Bahn: Weichenerneuerung kommt voran

Halbzeit bei den Arbeiten an Münchens meistbefahrener U-Bahn-Strecke U3/U6: In den vergangenen fünf Wochen wurden an der Münchner Freiheit vier von neun Weichen erneuert, zwei weitere sind in Arbeit. Man liege damit "im Zeitplan", teilen die Stadtwerke München mit. Die fünfte und sechste Weiche seien schon in Arbeit. Mehr als 800 Tonnen Gleisschotter wurden mittlerweile für die Arbeiten bewegt.

U-Bahn U3/U6 noch bis 18. September unterbrochen

Bis 18. September soll alles erledigt sein. Bis dahin bleibt der 1,3 Kilometer lange Abschnitt zwischen Münchner Freiheit und Universität komplett gesperrt. Ersatzweise fahren Busse auf der Ludwig- und der Leopoldstraße – in Spitzenzeiten alle zwei Minuten. Moosach wird über die U8 an die Innenstadt angebunden. Die U-Bahn-Strecke U3/U6 ist die älteste in München.

700 Züge pro Tag an der Münchner Freiheit

An Werktagen passieren bis zu 700 Züge die Weichenanlage an der Münchner Freiheit, die nach gut 50 Jahren komplett ausgetauscht wird - samt Schotter, Schwellen, diversen Gleisen und Stromschiene.