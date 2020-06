19.06.2020, 16:07 Uhr

Münchner U-Bahn geräumt: Starker Rauch im Abteil

Feueralarm am Freitag an der U-Bahn-Haltestelle Neuperlach Zentrum in München. Am Vormittag drang starker Rauch aus dem Fahrgastabteil einer U-Bahn. Der Bahnhof wurde geräumt. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten an.