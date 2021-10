Münchner U-Bahn braucht Milliarden in den nächsten Jahren

Neue Linien, dichtere Takte, viele neue Züge

Die Münchner U-Bahn erhält in den nächsten Jahren vor allem neue Züge. MVG-Chef Ingo Wortmann wies darauf hin, dass die Züge der ersten Generation zwar noch sehr verbreitet im Münchner Netz sind, aber dennoch ausgetauscht werden müssten. Nicht nur die Reparatur werde immer teurer, die Züge genügen modernen Brandschutzanforderungen bald nicht mehr.

Die Münchner U-Bahn braucht also viele neue Züge. Hier finanziert der Freistaat mit, so Helmut Schütz vom Bayerischen Verkehrsministerium, er vertrat Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Das werde in den nächsten Jahren neu geregelt.

Für den Bau neuer Strecken ist vor allem der Bund zuständig. Entsprechend dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gibt es da Zuschüsse. Von einer Milliarde Euro jährlich soll der Betrag in den nächsten Jahren auf zwei Milliarden steigen, aber wohlgemerkt für Nahverkehrsmaßnahmen in ganz Deutschland. München erhält anteilig Geld. Doch heute schon ist klar, dass eine Maßnahme wie die Entlastungsstrecke U9 mehrere Milliarden Euro kosten dürfte, auch wenn die Planung noch nicht im Detail steht.

Um mehr Fahrgäste befördern zu können, muss die U-Bahn in einem dichteren Takt fahren. MVG-Chef Ingo Wortmann stellt da Verbesserungen in Aussicht. Allerdings sind auch hier die Möglichkeiten technisch begrenzt.

Ziel: Fünf-Minutentakt auf den Stammlinien

In den nächsten Jahren will die U-Bahn auf allen Strecken einen Fünf-Minuten-Takt anbieten. Im Innenstadtbereich ist sogar ein Zwei-Minuten-Takt anvisiert. Allerdings geht das nicht ohne Investitionen in eine neue digitale Zugleittechnik, so Ingo Wortmann. Der U-Bahnchef rechnet bis Ende des Jahrzehnts mit der Einführung. Auch das hängt an der Finanzierung. Dass die U-Bahnen in der Nacht durchfahren, könnten im nächsten Herbst bereits starten, vorausgesetzt, die MVG erhält das nötige Geld dafür.

Reiter appelliert an Bundesregierung wegen Finanzierung

Anders als andere Großstädte hat München auf ein eigenständiges U-Bahn-Netz gesetzt und auf kein Mischsystem wie in anderen Städten, das laut Dieter Reiter den Erfolg des Münchner U-Bahn-Systems überhaupt ermöglicht. Eine kombinierte U-Bahn und Straßenbahn als Stadtbahn, wie es sie beispielsweise in Stuttgart und Hannover gibt, hätte diese Fahrgassteigerung nicht zugelassen. Die Entscheidung dafür sei in kurzer Zeit getroffen worden. Eine Mahnung an heute: "Wir brauchen zehn bis 15 Jahre bis wir planen, in der Zeit kann man bald beamen. Wir müssen viel viel schneller werden, sonst verlieren wir den Anschluss in Deutschland."

Planung müsse schneller werden, Bürgerbeteiligung vielleicht stärker gebündelt. Außerdem benötigt das Münchner U-Bahn-System eine verlässliche Finanzierung. Auch das Kriterium der Nutzen-Kostenrechnung mit dem Faktor 1 in der sogenannten standardisierten Bewertung bei Baumaßnahmen für Nahverkehrsstrecken müsse geändert werden. Denn so wie das bislang sei, mache es den Ausbau vielerorts unmöglich.

Dieter Reiter appellierte deshalb erneut an die Bundesregierung, die Finanzen für eine Verkehrswende bereitzustellen. "Mit Sonntagsreden ist es nicht getan." Reiter erinnerte an die Studie, wonach der gesamte MVV-Raum bis 2040 insgesamt 40 Milliarden Euro benötigt für den Streckenausbau, wenn das Ziel einer Verdoppelung der Fahrgäste erreicht werden soll.

U-Bahn München braucht neuen Betriebshof

Reiter selbst will in nächster Zeit für einen neuen U-Bahn-Betriebshof in Neuperlach werben. Dort gibt es eine U-Bahn-Abstellanlage. Doch die neuen U-Bahn-Züge brauchen auch Wartung. Werkstätten sind also nötig, diese müssten unter Beachtung des Lärmschutzes gebaut werden, so Reiter. Damit das Rückgrat des Münchner Nahverkehrs auch in den nächsten Jahren stabil bleibt.