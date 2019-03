Unterwegs mit der Münchner Tierrettung – Katzen und Hunde in Not

Horvath fährt los. Schmidt sitzt hinten und flüstert dem Kätzchen beruhigend zu. Die Acht-Stunden-Schicht hat erst vor kurzem begonnen, bis 23 Uhr dauert sie. Unablässig klingelt das Telefon, Schmidt geht ran und ruft Horvath die neue Adresse zu. Sie studiert Tiermedizin im siebten Semester, seit etwa einem Jahr ist sie bei der Tierrettung. Neben dem Studium sei das zwar anstrengend, vor allem aber lehrreich.

Einzelschicksale von Tieren verlangen einiges ab

Der Tierarzt beschreibt die Arbeit als abwechslungsreich. Seit 2006 ist er dabei und komme viel herum. "Ein großer Nachteil ist aber, dass wir nur einen kurzen Einblick in das Leben eines Tieres bekommen", sagt Horvath. Er würde gerne wissen, wie es den Tieren geht, nachdem er sie in Kliniken gebracht hat - dafür fehle aber meist die Zeit. Während die Fundkatze in der Kleintierklinik der LMU aufgenommen wird, hat er sie aber: Wie es der Katze von letztem Mal gehe, will der 49-Jährige wissen. Als er erfährt, dass sie noch in der Nacht gestorben ist, wirkt er für einen kurzen Moment traurig.

"Man legt sich ein dickes Fell zu." Gábor Horvath, Tierarzt der Münchner Tierrettung

Das tun wohl alle Tierärzte - aber weil die Tierrettung häufig zu Notfällen gerufen wird und keine Routineuntersuchungen vornimmt, muss das von Horvath vielleicht noch ein bisschen dicker sein. "Wir retten am liebsten jeden Tag Leben, aber manchmal geht das nicht", sagt er.

Sterbehilfe bei Tieren ist alltäglich

Zurück im Rettungswagen hat Schmidt zwei weitere Notrufe. Sie müssen entscheiden, welcher Fall dringender ist. "Eine Konfliktsituation", sagt Horvath. Er entscheidet sich für den Anruf einer Frau, ihre Katze sei sehr krank und müsse eingeschläfert werden.

Horvath holt tief Luft. Er nehme viele Einschläferungen vor, erzählt er. Das sehe er als eine Art "Service für das Tier". Haustiere seien in einer privilegierten Stellung, sagt er - und wird kurz politisch: Man könne ihr Leid verkürzen und sie entlasten.