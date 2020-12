vor etwa einer Stunde

Münchner Taxler in Existenznot – Hilferuf an Söder

Corona trifft das bayerische Taxigewerbe hart. Allein in München sind derzeit mehr als 1.000 von 3.300 Konzessionen stillgelegt. Die Taxiunternehmer beklagen, die Hilfen kämen nicht an – und stellen konkrete Forderungen an Ministerpräsident Söder.