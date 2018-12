Münchner Tatort im Check des Polizeireporters

Gibt es solches Spielzeug wirklich?

Henning Pfeifer: Smart Toys, das heißt: Spielsachen mit eingebautem Mikrofon gibt es schon länger auf dem Markt: Kinder können mit diesem Spielzeug sprechen, und sie bekommen eine Antwort. Entweder von einem internen Speicher oder über einen Speicher im Internet, einer sogenannten Cloud. Kritisch ist eine Verbindung über Bluetooth, sozusagen ins Nachbarzimmer. Das Kind spricht vertraulich mit seiner Puppe, irgendjemand verbindet sich über Bluetooth mit dieser Puppe und kann heimlich mithören. Und noch schlimmer: Mit einer geeigneten Software über die Puppe kann diese Person zu dem Kind sprechen. So eine Puppe gab’s, Cayla, hieß die ,und die ist in Deutschland verboten worden.

Kommissar Leitmayr bekommt im Tatort über so eine Puppe mit, wie ein Vater seinen Sohn missbraucht – und greift dann ein. Darf ein Polizist so was?

Henning Pfeifer: Auch wenn ein Polizist aus einer illegalen Quelle einen Hinweis auf ein Verbrechen bekommt, dass sich soeben tatsächlich zuträgt, dann wird er eingreifen. Dann ist Gefahr im Verzug. Im vorliegenden Fall steht das Wohl des Kindes über der Tatsache, dass er auf illegale Weise erfahren hat, dass gleich nebenan ein Missbrauch stattfindet.

Jetzt ist so eine "Smarte Puppe" schon sehr speziell. Es gibt noch andere Geräte, die jeder von uns im täglichen Leben benutzt – und die uns auch ausspionieren können?

Henning Pfeifer: Das fängt ja schon mit dem Smartphone an. Das sendet ständig Standortdaten, die von Internetdiensten verarbeitet werden. So erklärt sich, warum beim Internetdienst Google Maps die Verkehrslage für jede einzelne Straße genau abgebildet wird. Da werden quasi die Smartphones abgebildet, ob die schnell unterwegs sind oder im Stau stehen. Oder nehmen wir vernetzte Fernsehgeräte. Die haben Mikrofon und Kamera eingebaut, sind internetfähig. Diese Geräte sind grundlegend geeignet, Menschen, die vor dem Fernseher sitzen, auszuspionieren – in Wort und Bild.