Münchner Tafel in Haidhausen nur noch für Geimpfte

Hildegard Breitner ist angespannter als sonst an diesem Montagnachmittag in Haidhausen. Vor der Ausgabestelle der Münchner Tafel, die sie zusammen mit ihrem Mann, dem früheren Fußballnationalspieler Paul Breitner leitet, hat sich wie jedes Mal eine lange Schlange gebildet: Frauen und Männer, die auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind und hier kostenlos Lebensmittel abholen dürfen. "Noch fünf Minuten, dann sind wir so weit", sagt Hildegard Breitner zum ersten in der Schlange. Im Hintergrund tragen 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kisten mit Obst, Gemüse und Brot und sortieren die Lebensmittelspenden, die ein Lastwagen kurz zuvor angeliefert hat. So weit alles Routine – viele im Team sind seit Jahren dabei. Doch eine Sache ist neu an diesem Montag: Zum ersten Mal müssen die Gäste der Tafel in Haidhausen, einer von insgesamt 27 Ausgabestellen in München, geimpft oder genesen sein.

Paul Breitner: "Es geht uns um die Impfverweigerer"

"Wir, die wir alle ehrenamtlich sind, haben eineinhalb Jahre lang unseren Schädel hingehalten und unsere Gesundheit riskiert", sagt Paul Breitner. Die älteste Mitarbeiterin sei 86 Jahre alt. Im Nachhinein wisse er, dass sechs oder sieben Gäste der Tafel in Haidhausen mit Corona infiziert gewesen seien, aber nichts gesagt hätten. Deshalb habe er sich dazu entschlossen, ab sofort nur noch Geimpfte und Genese reinzulassen. "Wir sind ja auch geimpft, warum sollen die es nicht sein?", sagt Marianne Strohmeier, die seit fünf Jahren ehrenamtlich mithilft. "Wir wollen uns auch irgendwie schützen." Ausnahmen gibt es für alle Gäste, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. "Es geht uns nur um die Impfverweigerer", erklärt Paul Breitner.

Die meisten Gäste akzeptieren 2G-Regel

Die meisten Gäste der Tafel finden die neue 2G-Regelung in Haidhausen gut. "Ich begrüße das", sagt eine 80-jährige Frau in der Schlange. Ein anderer Gast ergänzt: "Ich fühle mich so sicherer". Hildegard Breitner kennt jeden ihrer 165 Gäste – und weiß genau, wer geimpft ist und wer nicht. Mittlerweile seien noch zwölf von ihnen ohne Impfung. Vor Hildegard Breitner liegt eine Tabelle mit Namen und Häkchen. Die Impfnachweise habe sie schon in den letzten Wochen geprüft, erklärt sie. "Heute ist es etwas angespannter, weil ich mir nicht sicher bin, ob nicht doch noch jemand von denen kommt, die sich nicht impfen lassen wollen." Immer wieder schaut sie nervös auf die Schlange.

Beschimpfungen wegen 2G-Regel

Denn als die Breitners vor zwei Wochen die neue Regel bekannt gegeben haben, seien sie von einigen vereinzelten Gästen an der Ausgabestelle böse beschimpft worden. "Damit haben wir gerechnet, aber es interessiert uns nicht. Uns interessiert die Gesundheit der Gäste", erklärt Paul Breitner. Unterdessen hat Hildegard Breitner in der Schlange eine Frau entdeckt: "Aha, da hinten steht schon eine, die gesagt hat, dass sie sich nicht impfen lässt." Sofort geht Hildegard Breitner auf die Frau zu. Eine Minute später kommt sie erleichtert zurück. Die Frau habe sich inzwischen impfen lassen. Hildegard Breitner macht einen Haken hinter den Namen. Wieder eine mehr.

Impfbus für Gäste der Tafel in Haidhausen

Vor zwei Wochen haben die Breitners noch extra für ihre Gäste einen Impfbus der Malteser organisiert, der wenige Meter von der Ausgabestelle in Haidhausen entfernt stand. Ein niedrigschwelliges Angebot: Elf oder zwölf Gäste hätten sich direkt impfen lassen, sagt Paul Breitner. Er klingt zufrieden. Die Ungeimpften hätten nach wie vor die Möglichkeit, ihre Lebensmittel samstags in der Großmarkthalle abzuholen. Nur: "Nicht mehr mit uns", sagt Paul Breitner. In zwei Wochen komme der Impfbus dann nochmal. Dann können sich die erstgeimpften Tafel-Gäste ihre zweite Spritze abholen.