Münchner Studenten zahlen jetzt 720 Euro fürs WG-Zimmer

München liegt an der Spitze der teuersten Studienorte in Deutschland – und das mit deutlichem Abstand. Für ein Zimmer in einer WG zahlen Studenten jetzt im Schnitt 720 Euro. Und auch in einer weiteren bayerischen Stadt sind die Mietpreise explodiert.