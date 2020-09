Münchner Starfriseur Gerhard Meir ist tot

Gerhard Meir, der Star-Coiffeur, Kolumnist und Buchautor aus München, hatte ein schillerndes Leben. Zahlreiche Prominente zählten zu seinen Kunden im Friseursalon und oft war er auf diversen roten Teppichen und Charity-Veranstaltungen unterwegs. Er wurde nur 65 Jahre alt. Am Donnerstag soll er noch in seinem Salon gearbeitet haben. Am Freitag ist er in seiner Wohnung tot aufgefunden worden, so seine Managerin Elisabeth Platzer. Warum er gestorben ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Karriere wie im Märchen

Gerhard Meir war noch ein Bub, als er aus dem idyllischen Schliersee auszog, um als Friseur die große weite Welt zu erobern. Eines Tages traf er in München auf eine junge flippige Fürstin, Gloria Fürstin von Thurn und Taxis. Er toupierte ihr die Haare zu einer wilden Punkfrisur mit der sie auf Society-Events Furore machte. Danach war Meir auch für die Hochzeitsfrisur ihrer Tochter Maria Theresia verantwortlich - mit Kamm in der Sakkotasche ("für den Notfalleinsatz").

Pinke Strähnen für die Weltmeisterin

Nach seinem großen Erfolg verlangten auch andere Damen der Gesellschaft von ihm frisiert zu werden und über Nacht avancierte der junge Friseur zum Promi-Figaro. So verpasste er 2004 der Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Claudia Pechstein pinke Strähnen.