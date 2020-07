Münchner Stammstrecke: An vier Wochenenden teilweise gesperrt

Bauarbeiten sorgen für Behinderungen auf der S-Bahn Stammstrecke. An vier Wochenenden von 31.Juli bis 24. August 2020, jeweils von Freitagabend , 22.40 Uhr bis Montag früh um 4.40 Uhr wird die Strecke teilweise gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Die Züge selbst enden entweder in Pasing und am Ostbahnhof. Kunden sollen längere Fahrzeiten einkalkulieren.

Unterirdische S-Bahnhöfe werden modernisiert

Mit den Arbeiten sollen unterirdische S-Bahn-Stationen auf der Stammstrecke erneuert werden. Außerdem sind Baumaßnahmen zur 2. Stammstrecke erforderlich. Die Ersatzbusse sollen laut Bahn im 7-Minuten-Takt fahren. Zwischen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof können Regionalzüge genutzt werden.

Und es gibt im August noch weitere Änderungen im Fahrplanablauf: Während der Zeit zwischen 3. und 7. August halten die S-Bahnen Richtung Hauptbahnhof nicht am Karlsplatz. In der Woche vom 10. bis 14. August entfällt der Halt am Karlsplatz Richtung Ostbahnhof. Und vom 17. bis 21. August halten die Züge Richtung Hauptbahnhof nicht am Isartor. Die Gegenrichtung ist vom 24. bis 28. August an der Reihe.

Bis 2021 will Bahn fünf Bahnhöfe umbauen

Der Grund für die Ausfälle sind Bodenarbeiten in den Tunnelstationen. Nach Angaben der Bahn sollen bis zum Jahr 2021 alle fünf Bahnhöfe auf der Stammstrecke umgebaut sein. Der Umbau der unterirdischen Bahnhöfe kostet rund 60 Millionen Euro.