Münchner Stammstrecke an drei Wochenenden beeinträchtigt

Am akutesten betroffen sind die Fahrgäste in der Zeit von 19. bis 22. Oktober. Hier wird die Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof komplett gesperrt, die S-Bahnen enden vorzeitig in Pasing oder Ostbahnhof oder werden oberirdisch zum Hauptbahnhof umgeleitet. Ersatzweise fahren Busse, samstags im fünf-Minuten-Takt und wochentags alle zehn bis 15 Minuten.

Teilsperrung an zwei Wochenenden

In der Zeit von 12. bis 15 Oktober sowie von 26. bis 29. Oktober kommt es zu einer Teilsperrung zwischen Pasing und Donnersberger Brücke. In diesem Bereich fahren Ersatzbusse im 15-Minuten-Takt.

Vorabmaßnahmen zum Bau der 2. Stammstrecke

Es ist nicht das erste Mal, dass es auf der Stammstrecke Einschränkungen gibt. Hintergrund sind diesmal turnusgemäße Instandhaltungsarbeiten, die die Deutsche Bahn durchführt. Außerdem finden Vorabmaßnahmen zum Bau der 2. Stammstrecke und eine umfangreiche Weichenerneuerung im Bereich Laim statt.