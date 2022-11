Münchner Stadtrat beschließt Wärmefonds für ärmere Bürger

Stadtwerke stellen Gewinne aus Windparks zur Verfügung

20 Millionen Euro stellten die Stadtwerke München (SWM) dafür bereit, so Dietl. Das Geld stammt aus Gewinnen, die die Stadtwerke mit Windparks erzielten.

Der Fonds ist auf zwei Jahre ausgelegt und richtet sich an Menschen, deren monatliches Nettoeinkommen unter der Armutsgefährdungsgrenze liegt. Für einen Ein-Personenhaushalt liege die Armutsschwelle derzeit bei 1.540 Euro, für eine Familie mit einem Kind unter 14 Jahren bei 2.770 Euro.

Anträge ab Januar möglich

Die Umsetzung und Auszahlung der Mittel solle in Kooperation der Stadt München mit den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege erfolgen - also zum Beispiel dem Roten Kreuz, der Caritas oder der Diakonie. Anträge können ab Januar 2023 an verschiedenen Anlaufstellen der Freien Wohlfahrtspflege und in den städtischen Sozialbürgerhäusern gestellt werden.

Mit Informationen von dpa.