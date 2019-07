Münchner Stadtrat berät Verbot von Silvester-Feuerwerk

Der Kreisverwaltungsausschuss im Münchner Stadtrat diskutiert heute über das Feuerwerk an Silvester. In den vergangen Jahren war die Kritik immer lauter geworden: Lärm, Feinstaub, Müll, Verletzungen und Brandgefahr. Die Stadt erwägt zumindest, an einigen Hotspots Feuerwerk zu verbieten.

Jedes Jahr 70 Tonnen Böller-Müll

Die Grünen kritisieren die immense Feinstaubbelastung, die Stadt spricht von rund 70 Tonnen Böller-Müll, der beseitigt werden muss. Doch das Verbieten der Böllerei, und sei es nur in bestimmten Bereichen, ist sehr schwierig, sagt das Kreisverwaltungsreferat (KVR).

Stadt München kann nicht pauschal verbieten

Kommunen haben laut KVR innerhalb der Bundesgesetzgebung nur eine sehr geringe Gestaltungsmöglichkeit. So könnten Verbote von Feuerwerkskörpern, etwa in der Nähe von brandempfindlichen Gebäuden, ausgesprochen werden oder ein Böller-Verbot in dicht besiedelten Gebieten.

Bundesgesetzgebung müsste geändert werden

Letzteres wäre innerhalb des Mittleren Rings durchaus gegeben. Um hier aber eine Verbotszone einzurichten, müsse ein Passus in der Bundesgesetzgebung gestrichen werden. Das soll Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Innenminister beantragen, so der Vorschlag des KVR. Unwahrscheinlich, dass sich da in diesem Jahr noch etwas tut.

Kommt Verbotszone am Marienplatz?

Schneller umsetzbar ist wohl eine Verbotszone am Marienplatz und in der Fußgängerzone – mit der Begründung der "Gefahrenabwehr". Laut Münchner Polizei ist es dort beim letzten Silvesterfeuerwerk zu einer erheblichen Gefährdung von Personen und Sachwerten gekommen.