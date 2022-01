Münchner Stadträtin: Egoismus ist die schlimmste Krankheit

Alexandra Gaßmann kommt immer wieder im Alten- und Servicezentrum in München-Laim vorbei. Das macht sie auch, weil sie in etlichen Ämtern arbeitet: Die CSU-Politikerin ist im Laimer Bezirksausschuss, im Stadtrat und in ihrer Fraktion die familien- und sozialpolitische Sprecherin. Sie ist außerdem in der Kirche und Verbänden aktiv und hat neun Kinder. Das alles bringt sie unter einen Hut.

Politische Arbeit mache für sie nur Sinn, wenn sie die Menschen erreiche, erzählt Gassmann. Ansonsten sei Politik nur "leeres Geplapper und Sozialpolitik, für die ich letztendlich stehe, ist für mich wichtig, wenn sie Menschen was Gutes tut.“

Betreuung von Älteren ist wichtig

Deswegen ist sie auch regelmäßig im Altenzentrum: "Das Zentrum leistet bei uns in Laim einen ganz wertvollen Beitrag für die immer älter werdende Generation." Das Angebot gehe vom Mittagstisch bis zur psychosozialen Betreuung. Und manchmal brauche es einfach Ansprechpartner. "Ich bin regelmäßig hier, damit ich horche, wo es gerade fehlt und wo man vielleicht etwas verbessern kann."

Es seien auch die kleinen Dinge, für die sich ihre Arbeit lohne, sagt Gaßmann: "Ich schaue immer ein bisschen auf mein Stadtgebiet: Das kann zum Beispiel die Wohnung für eine ältere Dame sein, in der sie weiter drin wohnen bleiben kann aufgrund meiner Vermittlung." Das stehe in keiner Zeitung, aber wenn sie solche Dinge erreichen könne, dann ist Politik für sie auch sinnvoll.

Gaßmann hat viele Ämter und neun Kinder

Alexandra Gaßmann ist neben ihren politischen Ämtern auch die Pfarrverband-Ratsvorsitzende von vier katholischen Gemeinden. Das sei ein ordentlicher Batzen, vor allen Dingen, wenn man wisse, was die Kirche gerade umtreibt. Außerdem ist sie Vorsitzende des Verbands "Kinderreich in Bayern". Sie vertritt damit Familien mit drei und mehr Kindern, "um einfach deren Belange ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken", sagt Gaßmann.

Mit neun Kindern hagelt es Vorurteile

Neun Kinder hat Gaßmann und sie kritisiert den vorurteilsvollen Umgang mit ihrer Familie. "Ab drei Kindern ist man asozial. Wenn du sagst, du bist Mutter von mehreren Kindern, dann geht die Schublade auf, und dann schmeißt man die Familie rein." Die Schublade bringe man kaum mehr auf. Das sei nichts anderes als eine Stigmatisierung, und das sei schade. Situationen wie im Schwimmbad, wo sie gefragt wurde, ob sie mit der Schwimmklasse unterwegs sei. "Und dann der Kommentar: Habt ihr keinen Fernseher zu Hause oder Hobbies?"

Inzwischen nenne sie die Zahl ihrer Kinder eigentlich nicht mehr. "Ich warte einfach mal ab, was die Menschen dann mit mir machen." Kinder seien eine Bereicherung, ein glückliches Familienleben zu haben, das sei das Allerhöchste, sagt Gaßmann.

Familienpolitik heißt, alle Menschen mit ins Boot holen

Am liebsten wäre es ihr, wenn alle Kinder es gut haben, sagt Gaßmann. Für sie heiße Familienpolitik, den Kreis bis zu den Senioren zu schließen. "Das bedeutet, dass wir alle ins Boot holen, ob es jetzt Menschen mit Migrationshintergrund sind oder Menschen mit Behinderungen. Das ist mein Antrieb."

In Deutschland hapere es bei vielen Menschen am stärksten an der Eigenverantwortung, erklärt Gaßmann. Die schlimmste Krankheit heute sei nicht Corona: "Das ist der Egoismus der Menschen. Ich glaube, wenn jeder Mensch ein Stück weiter überlegen würde: Was kann ich für andere tun und nicht nur für mich persönlich? Dann würde das schon viel bringen."