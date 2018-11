Münchner Stadträte wählen neuen zweiten Bürgermeister

Für die Grünen tritt deren Fraktionschefin Katrin Habenschaden an – nicht nur, um dem CSU-Vorschlag etwas entgegenzusetzen. Die 41-jährige Betriebswirtin will sich damit zugleich für eine viel größere Herausforderung in Position bringen: als grüne Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin bei den nächsten Kommunalwahlen 2020.