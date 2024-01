Münchner Stadtmuseum: Lebendiger Treffpunkt und neuer Stadtplatz

Das Münchner Stadtmuseum, das größte kommunale Museum in Deutschland, ist derzeit geschlossen – und das für ganze acht Jahre. Der Grund: Es wird rundum generalsaniert. Drei Millionen Exponate müssen dafür ausgelagert werden.

Vor dem Münchner Stadtmuseum sind die Umzugsarbeiten schon in vollem Gange. Mit einem Kran heben zwei Männer eine große Steinsäule aus dem 15. Jahrhundert an und setzen sie dann vorsichtig auf einer mit Styropor gepolsterten Holzpalette ab. Während draußen die Arbeiten laufen, werden drinnen, in dem seit vergangener Woche geschlossenen Museum, die Details der Generalsanierung vorgestellt.

Sanierung kostet voraussichtlich 270 Millionen Euro

Die Sanierung soll rund 270 Millionen Euro kosten. Neben dieser Summe gibt es eine weitere Herausforderung: Das Museum besteht aus verschiedenen Häusern, die aus den unterschiedlichsten Epochen stammen – vom 14. bis zum 20. Jahrhundert. Diese Häuser gilt es nun in einem neuen Gebäude miteinander zu verbinden und das bei Beachtung von Denkmalschutzauflagen. Das sei zwar keine leichte Sache, sagt Münchens Baureferentin Jeanne Marie Ehbauer. Dennoch sei es schön, wenn die Geschichte der Stadt quasi vom eigenen Museum reflektiert werde.

Begehbarer Würfel als Kernstück

Das Architekturbüro "Auer Weber" hat diese Herausforderung angenommen. Einmal fertigsaniert, wird das Münchner Stadtmuseum einen neuen Haupteingang haben – und zwar in Richtung Marienplatz, beziehungsweise Rindermarkt. Hinter dem neuen Eingang wird dann der bislang versteckte Innenhof geöffnet.

Aus ihm soll ein mit Glas überdachter und für Spaziergänger frei zugänglicher neuer Münchner Stadtplatz werden. Kern des neuen Innenhofs wird dann ein riesiger begehbarer weißer Würfel sein, an dessen Außenwand hunderte LED-Leuchten ausstellungsbegleitende Bilder zeigen.