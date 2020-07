Münchner Stadtführer demonstrieren wegen Corona-Ausfällen.

Wer heute in der Münchner Altstadt unterwegs ist, trifft vielleicht auf eine Hexe oder einen Nachtwächter. Zahlreiche Münchner Stadtführer flanieren teils kostümiert durch die Innenstadt. Mit dieser Aktion wollen sie auf ihre prekäre Lage wegen der Corona-Ausfälle aufmerksam machen. Es gehe ihnen darum, mit Passanten ins Gespräch zu kommen. "Es geht uns darum, zu zeigen, die Kunst ist nicht tot. München lebt von der Kunst. Es ist natürlich eine schwierige Zeit gewesen. Deswegen sind wir ja auch hier und sagen, jetzt müssen wir gucken, dass wieder was in die Gänge kommt“, sagte Jacqueline Schießer.

Stadtführer hoffen wieder auf Besucher

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo hoffen, dass die Führungen endlich wieder angenommen werden, so eine der Stadtführerinnen. Alle Hygienevorschriften könnten erfüllt werden bei den Stadtführungen. Doch die Nachfrage sei gering. Erstens seien deutlich weniger Touristen in der Stadt, zweitens würden auch die Einheimischen das Angebot bisher nur zögernd annehmen.

Bei staatlichen Hilfen leer ausgegangen

Viele der Stadtführerinnen und Stadtführer sind sogenannte Soloselbstständige. Sie haben in Corona-Zeiten keinen Euro verdient und sind auch bei der staatlichen Unterstützung durchs Raster gefallen. Lange können sie nicht mehr vom Ersparten oder der Altersvorsorge leben, erzählen sie. Mit der Aktion wollen sie die Menschen ermutigen, wieder zu den Stadtführungen zu kommen.