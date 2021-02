Münchner spendet seiner Stadt 500.000 Euro für Bedürftige

Ein Münchner, der anonym bleiben will, hat der Stadt eine halbe Million Euro gespendet. Nach eigenen Angaben möchte er damit sozial schwache Menschen unterstützen, teilte die Stadt München am Donnerstag mit. Zugleich wolle der Mann damit aufzeigen, dass auch ohne Anlass jeder seiner Stadt etwas zurückgeben könne und so zur Nachahmung motivieren.

Sozialreferentin: "Großartige Geste"

Mit der Spende wolle der Mann nun "aufzeigen, dass auch ohne Anlass jeder seiner Stadt etwas zurückgeben kann und so zur Nachahmung motivieren". Sozialreferentin Dorothee Schiwy zeigt sich "überwältigt" und betont: "Gerade in Zeiten wie diesen, in denen uns die Pandemie vor große Herausforderungen stellt, ist das eine großartige Geste und Zeichen für die Verbundenheit mit der Landeshauptstadt“. Die Spende wird nun nach Angaben des Referats verwendet, "um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und Projekte zu fördern, die einen Beitrag zur solidarischen Stadtgesellschaft und Chancengerechtigkeit sowie zur sozialen Teilhabe leisten".

Arbeit als Kind auf der Wiesn

Schrecken und Armut selbst erfahren

Schon als Kind habe er auf dem Oktoberfest das Fahrgeschäft Krinoline angeschoben und sich so seine Freifahrten verdient. Er sei als Fußballfan sowohl dem FC Bayern München als auch dem TSV 1860 München verbunden. Als Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs habe er sowohl die Schrecken des Krieges als auch die Nachkriegszeit selbst miterlebt und kenne daher Bedürftigkeit aus eigener Erfahrung.