Münchner Sommernachtstraum mit Jubiläumsfeuerwerk

Ein strahlender Sommerabend im Münchner Olympiapark: Rund 34.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter den Münchner Sommernachtstraum gefeiert. Krönung des Abends war wie jedes Jahr das spektakuläre Feuerwerk.

Erstmals Feuerwerk vom Olympiaturm

Mit Einbruch der Dunkelheit um 22:15 Uhr eröffnete die olympische Fanfare aus dem Jahr 1972 das Jubiläumsfeuerwerk "A Sign of Life". Zuvor hatten auf der Bühne Bands wie Silbermond, Culcha Candela und 2raumwohnung darauf eingestimmt. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Olympiaparks wurde das rund 30-minütige Feuerwerk zum ersten Mal auch vom Olympiaturm und dem Dach des Olympiastadions gezündet. Zu Songs wie "Can you feel the love tonight" von Elton John oder "Happy" von Pharrell Williams erleuchtete am Olympiaberg eine bunte 50 den Nachthimmel, ebenso ein Peace-Zeichen, Herzen und Smileys.